Профицит платежного баланса по итогам года ожидают на уровне 2 миллиардов

Согласно отчету, регулятор прогнозирует по итогам 2015 года профицит финансового счета на уровне 3,1 млрд долл. по сравнению с дефицитом в 2014 году на уровне 8 млрд долл. за счет значительных объемов официального финансирования и отсрочки выплат по еврооблигациям. Кроме того, Нацбанк ожидает по итогам года роста чистого притока по прямым иностранным инвестициям до 1,4 млрд долл.

По итогам 2016 года Нацбанк прогнозирует рост профицита финансового счета до 5,6 млрд долл. благодаря улучшению инвестиционного климата и увеличению притока частного капитала в Украину.

Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины в январе-феврале 2015 года сведен с дефицитом 1,633 млрд долл., что в 2,5 раза меньше дефицита в 4,073 млрд долл. по итогам января-февраля 2014 года.

Платежный баланс Украины в 2014 году сведен с дефицитом 13,307 млрд долл. против профицита в 2,023 млрд долл. по итогам предыдущего года.