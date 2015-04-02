У Гонтаревой прогнозируют замедление инфляции в следующем году до 13%

Национальный банк Украины прогнозирует, что в 2016 году инфляция снизится до 13% с 30% в 2015 году.

Соответствующая оценка представлена в инфляционном прогнозе НБУ за март 2015 года.

По мнению экспертов НБУ, основной рост цен в текущем году произойдет в I - II квартале.

При этом к началу апреля квартальная инфляция достигнет 11,8% и уже к июлю замедлится до 10,7%.

Напомним, ранее глава НБУ Валерия Гонтарева отмечала, что инфляция в 2015 году будет оставаться высокой из-за давления девальвации и повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, но в 2016 году составит менее 10%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, инфляция в Украине в феврале 2015 года, без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции, по сравнению с январем 2015 года ускорилась до 5,3% с 3,1%. В годовом выражении (против февраля 2014 года) инфляция ускорилась до 34,5% с 28,5%, зафиксированных месяцем ранее. В годовом выражении больше всего выросли цены на фрукты – на 86,9%, яйца - на 80,5%, канализацию – на 74,8%, природный газ – на 62,8%.

Ключевой кредитор страны – Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины в 2015 году до 5,5% при инфляции порядка 27%. При этом, по прогнозам МВФ, показатели инфляции вернутся на уровень менее 10% в 2017-2018 годах.

Кабинет министров Украины рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году и допускает по наиболее пессимистическому сценарию падение экономики на 11,9% при инфляции в 42,8%. Оптимистические сценарии предполагают падение экономики в диапазоне от 5,5% до 8,6% при инфляции в диапазоне от 26,7% до 38,1%.