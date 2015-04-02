Financial Times: Принятие решения о списании долгов Украины уже не за горами

Об этом пишут Элейн Мур и Роман Олеарчик в статье под названием «Принятие решения о списании долгов Украины уже не за горами», опубликованной в британской газете Financial Times.

В то время как Киев открыто говорил о своих планах добиться списания миллиардов долларов государственного долга, инвесторы, вероятно, будут сопротивляться, чтобы избежать потерь.

Был создан комитет иностранных держателей облигаций, которым принадлежит более половины внешнего долга страны, в том числе в него входит американский инвестиционный фонд Franklin Templeton. В настоящее время комитетом руководит консультативное подразделение американской инвестиционной компании Blackstone.

Эта группа может блокировать предложения, касающиеся облигаций, которыми владеют ее члены. Это может сделать и Россия, которой полностью принадлежит одна облигация.

Тем не менее, эксперты говорят, что, если это произойдет, у Украины все же могут остаться некоторые варианты. Правительства в прошлом обнаружили, что, если разобраться со структурой облигаций, иногда благодаря этому можно усилить свою власть.

Ярким примером этого является Греция, которая воспользовалась тем, что ее облигации были выпущены в соответствии с местным законодательством, чтобы задним числом применить положение о коллективных действиях, обязав инвесторов, которые ей противились, пойти на ее условия.

Тем не менее, гособлигации Украины были выпущены в соответствии с международным законодательством.

После того как МВФ согласился выделить Украине 17,5 млрд. долл. в рамках программы финансовой помощи, она надеется уменьшить свои потребности во внешнем финансировании на 15,3 млрд. долл.

Она хочет, чтобы пакет реструктуризации долга охватывал квази-суверенные субъекты, такие как город Киев и государственный «Укрэксимбанк», и пытается выиграть время, поскольку «Укрэксимбанк» попросил трехмесячную отсрочку для выплаты по облигациям со сроком погашения в этом месяце.

«Правительство хочет достичь компромисса», – говорит Пол Макнамара,директор по инвестициям на рынках развивающихся стран в компании GAM.

Тем не менее, аналитики компании Nomura говорят, что достичь соглашения будет сложно из-за небольшого количества подпадающих под возможную реструктуризацию ценных бумаг (всего 29 выпусков), а также потому, что для достижения поставленной страной цели по реструктуризации долга, необходимо практически полное участие держателей облигаций.

Читайте такжеУкраина и Германия подписали меморандум о 500 миллионах евро на восстановление ДонбассаЭто кажется маловероятным. Министр финансов Наталья Яресько сказала, что ко всем кредиторам отношение будет одинаковым, но одной облигацией владеет Резервный фонд России, который предоставил 3 млрд. долл. бывшему пророссийскому правительству Украины. Эта облигация, выпущенная в соответствии с английским законодательством, позволяет ее держателю просить досрочного погашения, если долг Украины превышает 60% от объема производства, хотя Москва пока что предпочитает не делать этого.

Поскольку в случае с Украиной положения о коллективных действиях нет, она не может обязать Россию подписать соглашение, достигнутое остальными держателями облигаций.

«Самой большой проблемой для Украины и держателей облигаций является то, что они не знают, что будут делать россияне», – говорит Тимоти Эш, главный специалист по развивающимся рынкам в Standard Bank. «Они вряд ли будут сотрудничать. Я думаю, они подождут до декабря, когда наступит срок погашения, и если Украина не заплатит, эта задолженность станет просроченной».

В таком случае возникает вопрос, не поставит ли это под угрозу договор Украины с МВФ, у которого есть правило не выдавать кредиты тем странам, которые вовремя не выплачивают долги другим государствам. Представители Фонда предполагают, что МВФ мог бы немного изменить свои правила, чтобы избежать такой ситуации, но эксперты говорят, что у Украины может быть и другой вариант. Она может попробовать добиться того, чтобы британский суд признал, что Украина не обязана возвращать России долг, утверждая, что аннексия Россией Крыма должна быть засчитана в счет долга.

Это интересное предложение, говорит Марк Вейдемайер, доцент Университета Северной Каролины, хотя Великобритания, возможно, не захочет пойти на это. В качестве альтернативы Украина могла бы аргументировать невыплату долга «неосуществимостью», поскольку это правило применяется, когда неожиданно происходят неблагоприятные события, из-за которых выплата долга для заемщика становится неразумной с коммерческой точки зрения. «Конечно, это предположение основано на том, что, поскольку российский кредит привязан к ВВП, Россия не начнет впоследствии войну, которая уничтожит ВВП», – говорит Вейдемайер.

Еще один вариант предложил Миту Гулати из Университета Дьюка. Он считает, что Украина могла бы воспользоваться тем, что ее долговые обязательства содержат одно положение – положение о выплатах – в котором говорится, что они регулируются соответствующим законодательством, но при этом не указывается, каким именно. Это означает, по его словам, что Киев может сказать, что выплаты должны осуществляться в соответствии с украинским законодательством, и изменить условия, чтобы удовлетворить свои потребности.

В то время как обсуждение будущих переговоров о долге Украины продолжается, многие опасаются того, что хрупкое перемирие с поддерживаемыми Россией сепаратистами будет разрушено, в результате чего украинская экономика пошатнется еще больше. Во вторник Киев объявил, что он сохранит процентную ставку на уровне 30 %, чтобы справиться с угрозами дестабилизации валюты и высокой инфляции.

Джордж Сорос, председатель Soros Fund Management, заявил на этой неделе, что Европа была настолько занята Грецией, что не обращала внимания на экономическое положение Украины. «Европа финансирует Украину по капле, так как и Грецию», – написал он на этой неделе. «В итоге, Украина с трудом выживает, а Путин располагает преимуществом первого хода».