В Фонде гарантирования назвали три варианта выведения с рынка «Дельта Банка»

Выведение неплатежеспособного «Дельта Банка» с рынка путем создания переходного банка при участии государства или передачи его активов государственному «Ощадбанку» позволит уменьшить давление на Фонд гарантирования вкладов физических лиц и снизить социальную напряженность в обществе, считает директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Константин Ворушилин.

Руководитель фонда в ходе встречи с журналистами сообщил, что есть три варианта выведения с рынка неплатежеспособного «Дельта Банка». Первый из них – это создание переходного банка и пополнение его капитала на сумму около 10 млрд грн при участии государства, второй – передача активов и обязательств банка государственному «Ощадбанку».

«Третий вариант – наихудший – это ликвидация банка. По первоначальным подсчетам, 16,7 млрд грн предстоит к выплате через фонд. Цифра очень большая, с учетом того, что значительная часть активов дважды-трижды заложена, и вернуть деньги в фонд будет практически невозможно… Решение о создании переходного банка или принимающего банка позволит снизить давление на фонд и в какой-то степени – социальную напряженность в обществе», – сказал Ворушилин.

По его словам, в случае принятия решения о ликвидации банка потребуются дополнительные вливания в фонд помимо уже полученных ранее кредитов от НБУ и правительства на 30 млрд грн и сверх запланированных в госбюджете на этот год объемов в 20 млрд грн. «У нас уже на сегодня заимствований столько, что проценты по тем заимствованиям, которые мы сделали, вышли на уровень отчислений, которые мы получим с банков в течение года», – добавил Ворушилин.

Также он сообщил, что объем средств на счетах государственных компаний в «Дельте Банке» к моменту признания его неплатежеспособным составил около 8,4 млрд грн, рефинансирование Национального банка – 9,3 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 2 марта признал неплатежеспособными входящий в группу крупнейших «Дельта Банк» и принадлежащие его собственнику Николаю Лагуну «Кредитпромбанк» и «Омега Банк». В результате Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в эти банки временную администрацию.

Главной причиной отнесения банков к категории неплатежеспособных стало непринятие владельцем банков своевременных эффективных мер для улучшения финансового состояния финучреждений, а также ведение руководством банков высокорисковой деятельности.

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Ранее НБУ, учитывая системное значение «Дельта Банка», обсуждал с Министерством финансов планы реструктуризации банка и возможного участия государства в его рекапитализации. Но, учитывая неудовлетворительное состояние активов банка и отказ Минфина от его национализации, Нацбанк был вынужден принять решение о признании банка неплатежеспособным.