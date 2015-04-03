В Нацбанке спрогнозировали, когда возобновится приток депозитов

Национальный банк Украины прогнозирует рост денежной массы по итогам 2015 года на 21,9%, монетарной базы - на 27,3%, говорится в инфляционном отчете регулятора за март.

Согласно отчету, НБУ также допускает возобновление притока в банковскую систему гривневых депозитов со второго квартала 2015 года, валютных депозитов - с четвертого квартала.

Регулятор отмечает, что достижение указанных параметров денежного предложения предполагает необходимость поддержки Фонда гарантирования вкладов физических лиц для выплаты компенсаций вкладчикам ликвидируемых банков, приобретение ОВГЗ Национальным банком в рамках объемов, предусмотренных программой с МВФ, активное использование монетарных инструментов для абсорбции излишков ликвидности.

В 2016 году НБУ ожидает роста денежной массы на 16,5%, монетарной базы - на 15,3%.

Читайте такжеС начала года украинцы забрали из банков уже 18 млрд гривень депозитов

Как сообщал УНИАН, объем монетарной базы в Украине в феврале вырос на 1,5% - до 331,6 млрд грн, денежной массы - на 21,5%, до 1,138 трлн грн.

Денежная масса в 2014 году выросла на 44,851 млрд грн, или на 4,9%, - до 953,846 млрд грн, монетарная база - на 8,5%, или на 26,055 млрд грн, - до 333,194 млрд грн.

Закон о Государственном бюджете Украины на 2015 год обязывает Национальный банк перечислить в казну не менее 60 млрд грн своей прибыли до 11 мая 2015 года. Норма отчислений прибыли НБУ в госбюджет почти в 3 раза превышает прошлогодний показатель на уровне 22,807 млрд грн.