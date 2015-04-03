Отток капитала из России резко ускорился - за неделю вывели почти $38 миллионов

Инвесторы за неделю с 26 марта по 1 апреля вывели из фондов, ориентированных на российские активы, 37,8 миллиона долларов против оттока в 0,4 миллиона неделей ранее, свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), приведенные в обзоре Газпромбанка.

Как пишет Прайм, отток зафиксирован четвертую неделю спустя шесть недель притока.

С начала года показатель притока составляет 4,9 миллиона долларов, оценивают аналитики Газпромбанка.

Как сообщал УНИАН, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что отток капитала из РФ в текущем году составит 70-90 миллиардов долларов.

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Официальный прогноз МЭР РФ по оттоку капитала в этом году составляет 115 миллиардов долларов, однако глава ведомства Алексей Улюкаев говорил, что, по последним оценкам, отток будет ниже - менее 100 миллиардов долларов.