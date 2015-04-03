Немецкий бизнес уже рассчитывает на многомиллиардные контракты с Ираном

Немецкий бизнес после достижения в четверг, 2 апреля, рамочного соглашения по урегулированию иранской ядерной проблемы рассчитывает на многомиллиардные контракты с Исламской Республикой, пишет DW.

Читайте такжеСделка по Ирану сильно подорвет позиции России и обвалит цены на энергоресурсы - СМИ"Соглашение оценивается немецкой экономикой как обнадеживающий сигнал", - заявил эксперт по внешнеэкономической деятельности Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Феликс Нойгарт.

Если экономические санкции будут сняты к 1 июля, "бизнес с Ираном может уже во второй половине года значительно набрать обороты". По мнению эксперта, в ближайшие пять лет можно будет даже говорить об удвоении экспорта.

После снятия ряда санкций в 2014 году экспорт в Исламскую Республику возрос почти на 30%, достигнув отметки в 2,4 миллиарда евро. "В долгосрочной перспективе торговый баланс с Ираном может исчисляться десятками миллиардов евро", - считает Нойгарт.

Читайте такжеСанкции против Ирана будут прекращены по итогам работы МАГАТЭ - Белый домПо словам эксперта, Исламская Республика представляет потенциальный интерес - как благодаря богатым природными ресурсами, так и в связи с большим потребительским рынком.

При этом на нем традиционно пользуются спросом продукция и услуги с маркой "Сделано в Германии". В частности, отмечает Нойгарт, "по прежнему очень высок интерес к немецким машинам и оборудованию". Хорошие возможности имеются для автомобильной и химической промышленности, фармацевтики, производителей медицинской техники и возобновляемых источников энергии.