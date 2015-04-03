Центральное хранилище НБУ возглавил экс-глава «Экспресс-Банка»

Национальный банк Украины назначил директором центрального хранилища экс-главу правления «Экспресс-Банка» Юрия Джуса, сообщается на сайте регулятора.

Регулятор напомнил, что центральное хранилище НБУ обеспечивает прием, выдачу банкнот и монет территориальным управлением Национального банка Украины, учет и хранение банкнот и монет национальной валюты, а также перевозки наличных денег и других ценностей в системе регулятора.

По данным НБУ, Джус с 2011 до 2015 года работал главой правления, был членом наблюдательного совета "Экспресс-Банка".

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк 14 января сообщил о создании 11 новых департаментов центрального аппарата. Директором департамента открытых рынков назначен Олег Чурий, департамента методологии - Hаталия Иваненко, платежных систем - Hаталия Лапко, банковского надзора - Светлана Фабер, инспектирования банков – Василий Случ, финансового мониторинга - Алексей Бережной, монетарной политики и экономического анализа - Сергей Николайчук, статистики и отчетности - Юрий Половнев, денежного обращения - Виктор Зайвенко, информационной безопасности - Дмитрий Лукьянов, операционного департамента - Сергей Подик.

НБУ приступил к внутренней реорганизации 1 декабря 2013 года и намерен завершить этот процесс за полтора-два года.

Ранее глава НБУ анонсировала «драматические» кадровые перестановки в Нацбанке, поскольку многие процессы требуют совершенствования, а количество персонала в пять раз превышает штат сопоставимого по размеру страны и выполняемым функциям центробанка.