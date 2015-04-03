Гривня на межбанке сегодня смогла подняться выше 23,50 за доллар

В пятницу, 3 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 23,30/23,48, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,54/25,66, по отношению к российскому рублю – 0,4090/0,4130.

Читайте такжеВ Нацбанке из-за рисков для стабильности гривни хотят сохранить высокую учетную ставкуПо данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 12:30 составил 23,4551 грн/долл., к этому часу было заключено 57 соглашений на сумму 36,77 млн долл.