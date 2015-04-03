Гривня на межбанке заметно укрепилась - до 23,35 за доллар
17:02, 03 апреля 2015Финансы
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Гривня за день подорожала по отношению к доллару на 18 копеек.
REUTERS
В пятницу, 3 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,95/23,35, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,2520/25,6890, по отношению к российскому рублю – 0,4040/0,4120.
Читайте такжеНацбанк решил снова устанавливать официальный курс гривни вечеромПо данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 16:00 составил 23,3409 грн/долл., к этому часу было заключено 278 соглашений на 214,65 млн долл.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 2 апреля, котировки гривни к доллару на межбанковском рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,43/23,53.
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