Гривня на межбанке заметно укрепилась - до 23,35 за доллар

В пятницу, 3 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,95/23,35, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,2520/25,6890, по отношению к российскому рублю – 0,4040/0,4120.

Читайте такжеНацбанк решил снова устанавливать официальный курс гривни вечеромПо данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 16:00 составил 23,3409 грн/долл., к этому часу было заключено 278 соглашений на 214,65 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 2 апреля, котировки гривни к доллару на межбанковском рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,43/23,53.