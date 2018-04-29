Баланс недели: новый газовый контракт, миллиард от Сороса и уголек от террористов

Главной новостью минувшей недели стало подписание трехмесячного газового контракта между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» с ценой российского топлива на 20-30 долл. ниже стоимости реверса - 248 долл. за тыс. кубометров. Таким образом, продлевается действие соглашения, достигнутого между Украиной и Россией в Брюсселе осенью 2014 года. «Нафтогаз» считает, что следующее газовое соглашение должно установить принципы поставок российского газа на период до завершения ценового спора с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев ожидает его в начале 2016 года.

Киев не откажется от импорта «голубого топлива» из ЕС, несмотря на то, что «Газпром» решил не применять к Украине оспариваемый «Нафтогазом» в Стокгольмской арбитраже принцип «бери или плати».

Теперь одной из главных задач для воюющей с Россией Украины остается накопление достаточных объемов газа в подземных хранилищах для комфортного прохождения следующего отопительного сезона и гарантии бесперебойного транзита российского топлива в ЕС, срыв которого Кремль безуспешно пытался организовать прошлой зимой.

Украина, завершая отопительный сезон, 30 марта прекратила отбор природного газа из подземных хранилищ, в которых оставалось около 7,7 млрд кубометров топлива. До следующего отопительного сезона остается 7 месяцев, и Украина ставит целью довести свои запасы до 17 млрд куб. м газа. Для старта заполнения ПХГ Киев ждет снижения цены также и на европейском рынке.

Еще одной острой проблемой является нехватка оборотых средств у «Нафтогаза». Именно поэтому чиновники начали переговоры с Европейским банком реконструкции и развития, Всемирным банком и другими международными финансовыми институтами о предоставлении кредитов для закачки газа в подземные хранилища в летний период.

По словам министра энергетики Владимира Демчишина, реализация идеи накопления газа за счет кредитных средств – еще один повод отодвинуть начало его закачки для минимизации затрат на погашение процентных ставок.

Свет для Крыма и «черная метка» от террористов

Глава Минэнергоугля на минувшей неделе также объявил о намерении поднять цену электроэнергии для аннексированного Россией Крыма на 13% - до 3,4 рубля за кВт/ч (на сегодня - 3,4 рубля за кВт/ч).

«Есть договоренность, что будет поднята цена поставки (электроэнергии – УНИАН) в Крым. Есть коммерческая договоренность, но юридически она пока не оформлена», – сказал Демчишин, добавив, что контракт остается выгодным для Киева, и Крым не имеет долгов за электроэнергию.

В то же время, испытывая острый дефицит антрацитового угля для нужд тепловых электростанций из-за оккупации Россией части Донбасса, Украина продолжает импортировать российскую электроэнергию.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила для госкомпании «Энергорынок», оператора оптового рынка электроэнергии Украины, цену закупки электроэнергии в апреле от госкомпании «Укринтерэнерго», осуществляющей ее импорт из России, на 6,8%, - до 790 грн за 1 МВт/ч.

Повысить объемы генерации на собственных тепловых электростанциях Украина рассчитывает за счет увеличения поставок угля, в том числе с оккупированных территорий Донбасса.

Демчишин признал возобновление поставок угля с Донбасса, планируя вывезти в апреле с шахт, находящихся на оккупированных территориях, порядка 500 тыс. тонн. «Довольно большие объемы сейчас поступают, логистика была налажена. Я думаю, что по месяцу (апрелю - УНИАН) мы получим где-то 500 тыс. тонн», - сказал министр.

Как ожидается, донбасский уголь пополнит запасы на складах теплоэлектростанций, которые на текущий момент составляют около 200 тыс. тонн антрацита, что является критично низким показателем для Украины.

Между тем, крупнейший частный энергохолдинг Украины – ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, контролирующего многие шахты на Донбассе, не разделяет оптимизма чиновника.

«Я недавно услышал заявление о том, что будет вывезено 500 тыс. тонн угля. Вывезти 500 тыс. тонн невозможно технически. Надо быть реалистами», - сказал гендиректор ДТЭК Максим Тимченко.

По его словам, сейчас с оккупированных территорий Донбасса осуществляются поставки угля с государственных шахт и шахт ДТЭК, однако работающие ж/д пути позволяют пропускать лишь около 3-3,4 тыс. тонн этого топлива в сутки, или порядка 100 тыс. тонн в месяц.

При этом гендиректор ДТЭК отметил, что сейчас на Донбассе идет восстановление железнодорожных путей, узловой станции в Дебальцево, но возможность вывозить 500 тыс. тонн угля появится не ранее, чем через два месяца. Представитель ДТЭК при этом не указывает, кто и за счет каких средств будет восстанавливать разрушенную российскими бандитами инфраструктуру украинского Донбасса.

Миллиард от Сороса, и не только

Один из ведущих мировых финансистов, американский миллиардер Джордж Сорос в начале минувшей недели заявил, что готов инвестировать в экономику Украины до 1 млрд долл. при условии, что западные страны также окажут поддержку нашей стране.

«Я готов. Есть конкретные инвестиционные проекты, например, в агроиндустрии или инфраструктуре. Я бы вложил 1 млрд долл. Это сгенерирует прибыль. Мой фонд выиграет от этого, - цитирует Сороса Reuters. - Запад может помочь Украине привлечь инвесторов. И тут важно застраховать политические риски. А формой такой помощи может стать привлечение финансирования под европейские процентные ставки – очень близкие к нулю».

Ранее Сорос уже призывал правительства западных стран помочь Украине и довести пакет финансовой помощи до 50 млрд долл.

О будущих инвестициях в украинскую экономику вел речь в Берлине и глава украинского правительства Арсений Яценюк. По итогам его визита в Германию вице-премьер Геннадий Зубко сообщил, что Берлин предоставит Украине нецелевой кредит в 500 млн евро на восстановление востока страны.

Деньги, по словам Зубко, будут использоваться для финансирования проектов в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и других областях Украины, где проживает большое количество официально зарегистрированных вынужденно перемещенных лиц.

Кроме этого, на минувшей неделе Европейский Совет принял окончательное решение о предоставление Украине 1,8 млрд евро макрофинансовой помощи, а польское Министерство финансов анонсировало выделение первого транша кредита на 100 млн евро.

На фоне сообщений о финансовой помощи Украине, Киев заявил, что рассчитывает до конца мая 2015 года достичь соглашения с кредиторами по реструктуризации части госдолга. По неофициальной информации, держатели украинских облигаций могут списать до 35% долга.

Национальный банк в этой связи ожидает роста золотовалютных резервов к концу 2015 года до 18,2 млрд долл., к концу 2016 года – до 25,4 млрд долл.

Многообещающий дождь

Минувшая неделя принесла позитив и для аграриев, дающих стране ежегодно порядка 16 млрд долл. за счет экспорта.

Как отметил министр АПК Алексей Павленко, обильные весенние дожди несколько затормозили темпы посевной, но вместе с тем значительно повысили шансы на хороший урожай зерновых в текущем году.

«Уровень влажности в грунте лучший за последние 7 лет. Это - хорошие предпосылки и для озимых, и для всходов», - сказал Павленко УНИАН.

По его данным, ранними культурами засеяно уже свыше 1,5 млн га, при этом в ходе основной посевной, которая должна начаться сразу после Пасхи, планируется засеять еще 15 млн га.

Он также сообщил, что, по последним данным, 99% озимых находятся в хорошем состоянии, а пересевы подтверждены лишь на 20-30 тыс. га.

«Пересева много мы не видим, предварительно подтверждены пересевы где-то 20-30 тыс. га земли по озимым. Это не является большими цифрами, это - меньше 1% в общем количестве», - отметил Павленко.

Вспомнил министр и о хронической проблеме селян - отсутствии необходимых объемов финансирования.

«Финансов не хватает. Финансы нужны, а еще нужны длинные деньги, нужны дешевые деньги. У нас была предварительная оценка дефицита где-то на уровне 10 млрд грн… Поэтому мы работаем с банками и работаем над тем, чтобы удешевить ресурс», - подчеркнул министр.

По словам Павленко, несмотря на сложную ситуацию в стране, наблюдается очень высокий уровень заинтересованности зарубежных инвесторов в украинском АПК, в частности, среди семенных компаний и производителей сельхозтехники.

Нацбанк улучшает прогнозы

В опубликованном на минувшей неделе отчете Нацбанка госрегулятор прогнозирует замедление темпов падения экономики по итогам второго квартала до 10,2% с 15% в первом квартале. А в третьем квартале темпы падения экономики снизятся до 5,7%, в четвертом - до 2%.

В целом в 2015 году регулятор ожидает падения экономики на 7,5%. А уже в 2016 году Нацбанк прогнозирует выход экономики на траекторию роста - порядка 3% ВВП.

Также Национальный банк в 2015 году прогнозирует профицит платежного баланса на уровне 2 млрд долл., по итогам 2016 года – 4,7 млрд долл.

Подлатать дороги, поставить на крыло

Глава Мининфраструктуры Андрей Пивоварский на минувшей неделе заявил о заинтересованности двух европейских компаний в финансировании строительства первой концессионной дороги, которая свяжет польскую границу Украины с Львовом.

«Уже есть две заинтересованные иностранные стороны для того, чтобы финансировать этот проект. Они еще не видели конкурсных условий, но уже готовы на это смотреть… Я не хочу называть их, это - две европейские компании, одна из них – польская», - сказал он, добавив, что через две недели его ведомство предоставит конкурсную документацию.

Не обошел стороной на минувшей неделе разбитые украинские дороги и премьер-министр Арсений Яценюк, пообещав выделить 400 млрд долл. на их текущий ремонт.

Глава крупнейшего в Украине авиаперевозчика «Международные авиалинии Украины» Юрий Мирошников на минувшей неделе объявил о планах компании открыть ряд новых направлений в период летней навигации.

«В лето мы входим с ощущением обоснованной надежды, связанной с тем, что есть Минские договоренности, что они будут выполняться. И мы считаем, что если это произойдет, то, несмотря на все остальные факторы – потерю территории, потерю возможностей выполнять полеты, мы сможем рассчитывать на неплохие пассажиропотоки», - сказал Мирошников.

По его словам, компания подготовила авиалинии Киев – Рига, Киев – Минск, дальнемагистральный маршрут Киев – Пекин. «Мы также разработали программу международных рейсов из регионов. Мы говорим о трех городах – Одесса, Львов и Харьков. Думаем об Ивано-Франковске, начали полеты в Запорожье. Программа будет включать как международные рейсы, так и внутренние региональные рейсы – регулярные и чартеры», – добавил глава МАУ.

Артем Белоусов (УНИАН)