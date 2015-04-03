В Украине открыли доступ к архиву госзакупок с середины 2008 года

Государственное предприятие «Внешторгиздат» по отдельному поручению министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса опубликовало результаты экспорта базы данных портала государственных закупок, начиная с середины 2008 года, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

На данный момент весь архив госзакупок доступен для скачивания и анализа на Национальном портале открытых данных.

При этом архив представлен в машинописном формате и дальнейшая работа по его оцифровыванию будет проводиться с учетом советов технических специалистов.

Читайте такжеПорошенко: система электронных госзакупок позволит предотвращать коррупциюКак сообщал УНИАН, система электронных государственных закупок, которая на данный момент проходит этап тестирования в ряде государственных предприятий и ведомств, может полноценно заработать до конца текущего года.

Согласно данным Минэкономразвития, проведение и активное использование в Украине системы электронных государственных закупок, объем которых составляет около 200 млрд грн в год, позволит сэкономить порядка 20-40 млрд грн бюджетных средств.