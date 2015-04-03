Официальный курс гривни вырос на 20 копеек
18:50, 03 апреля 2015Финансы
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Национальный банк сегодня решил укрепить курс украинской валюты.
Гривня снова отвоевывает позиции у доллара / dialog.ua
Согласно информации сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 6 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 долларов США – 2330.4799 (3 апреля – 2350.9492);
100 евро – 2523.9097 (3 апреля – 2546.0780);
10 российских рублей – 4.1063 (3 апреля – 4.1252).
Читайте такжеВ Нацбанке из-за рисков для стабильности гривни хотят сохранить высокую учетную ставкуКак сообщал УНИАН, сегодня на межбанке гривня подорожала по отношению к доллару на 18 копеек.
Так, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,95/23,35.
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