Официальный курс гривни вырос на 20 копеек

Согласно информации сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 6 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 2330.4799 (3 апреля – 2350.9492);

100 евро – 2523.9097 (3 апреля – 2546.0780);

10 российских рублей – 4.1063 (3 апреля – 4.1252).

Читайте такжеВ Нацбанке из-за рисков для стабильности гривни хотят сохранить высокую учетную ставкуКак сообщал УНИАН, сегодня на межбанке гривня подорожала по отношению к доллару на 18 копеек.

Так, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,95/23,35.