Нового главу фискальной службы назначат не раньше 23 апреля

Министерство финансов Украины по согласованию с премьер-министром продлило срок проведения конкурса на должность нового главы Государственной фискальной службы до 23 апреля включительно, сообщается на сайте министерства.

Минфин также продлил конечный срок подачи документов. Согласно новым срокам, претенденты должны до 10 апреля предоставить сокращенный перечень документов, а до 17 апреля – полный перечень документов.

Как сообщал УНИАН, 23 марта Кабинет министров Украины принял отставку главы Государственной фискальной службы (ГФС) Игоря Билоуса, а также уволил его заместителей – Владимира Хоменко и Анатолия Макаренко, курировавших налоговую милицию и таможню.

Читайте такжеКабмин назначил временного главу фискальной службыПравительственное решение основывалось на рекомендации правительственной комиссии. Она была создана по распоряжению премьер-министра Арсения Яценюка и в ее задачу входило расследование деятельности руководства Государственной фискальной службы. Комиссия завершила работу, обработав порядка 250 жалоб бизнеса.

В связи с увольнением главы ГФС, премьер Яценюк поручил министру финансов Наталье Яресько возглавить конкурсную комиссию, которая займется отбором нового главы ГФС. Премьер дал главе Минфина две недели на проведение конкурса.