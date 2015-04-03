Девальвация гривни удешевила экспорт, но не стимулирует экономику Украины - НБУ

«Снижение заработной платы и девальвация национальной валюты, к сожалению, не стимулируют экономику Украины в целом, так как не происходит процесса импортозамещения. Для повышения конкурентоспособности экспортеров нашей экономике по-прежнему необходимы частные инвестиции, поток которых в настоящее время зависит от угроз безопасности, бизнес-климата и доверия к украинскому государству», - цитирует Сологуба пресс-служба Американской торговой палаты.

По словам замглавы НБУ, дефицит платежного баланса страны сократился из-за девальвации национальной валюты, в то же время счет капитала и финансовых операций сократился из-за сокращения прямых инвестиций.

В связи с этим присутствовавший на мероприятии глава украинского представительства Европейского банка реконструкции и развития Шевки Аджунер призвал инвесторов поддержать экономику Украины.

«Институциональные преобразования в Украине и предпринятые усилия по созданию прозрачной системы управления пока не превратились в инвестиции», - отметил Аджунер.

Как сообщал УНИАН, с момента перехода к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года гривня обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза - до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

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После введения Нацбанком ряда жестких ограничений на валютном рынке и получения первого транша МВФ гривня менее чем за две недели укрепилась до 21,55 грн/долл., однако после вернулась к отметке около 23-23,5 грн/долл., на которой удерживается в течение последних двух недель.

По словам министра финансов Натальи Яресько, текущий уровень курса на валютном рынке близок к фундаментальному благодаря пополнению золотовалютных резервов на 5 млрд долл., полученных от Международного валютного фонда, и прекращению валютных спекуляций.