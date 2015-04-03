В Греции могут параллельно с евро ввести национальную валюту

Предполагается, что такой план будет реализован в том случае, если Афины не смогут договориться с Европой о программе финансовой поддержки, сообщает Lb.ua со ссылкой на Тhe Telegraph.

По данным издания, если Афины не смогут договориться с Европой о программе финансовой поддержки, это вынудит власти вернуться к драхме, которую вывели из оборота в 2001 году после вступления в еврозону. Именно в драхмах предполагается выплачивать пенсии и зарплаты грекам.

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"Мы - левое правительство. Если нам придется выбирать: объявить дефолт по долгам перед МВФ или объявить дефолт по обязательствам перед собственным народом, то наш выбор очевиден", - отметил источник издания.

В Афинах считают, что европейские кредиторы до сих пор не поняли, что политический ландшафт в Греции сильно изменился с момента избрания "Сиризы" в январе, и что они должны будут сделать реальные уступки, если они хотят предотвратить раскол валютного союза, отмечает издание. Вместе с тем, в "Сиризе" надеются на то, что канцлер Германии Ангела Меркель сможет помочь Греции в выходе из кризиса.

Ранее УНИАН сообщал, что Греция заявила кредиторам, что не сможет платить по долгам с 9 апреля.