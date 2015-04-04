МВФ ухудшил прогноз падения экономики России

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в сторону ухудшения - с минус 3,0% до минус 3,8% ВВП - прогноз по темпам экономического роста в России в текущем году.

Как стало известно ТАСС из осведомленных источников в Вашингтоне, такие цифры заложены в новый доклад Фонда, презентация которого намечена на 14 апреля.

По мнению МВФ, в 2016 году будет наблюдаться замедления рецессии - спад ВВП РФ составит 1%.

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Новые цифры созвучны оценкам Центрального банка России. В середине марта он заявлял, что ожидает в 2015 году сокращения ВВП страны на 3,5% - 4,0% В минэкономразвития тогда же называли более оптимистичный ориентир - минус 3,0% ВВП.

Вместе с тем Всемирный банк 1 апреля озвучил в Москве те же ожидания, что и у МВФ, - спад на 3,8%