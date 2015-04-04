За пять месяцев Украина поставила в Крым товаров на $500 миллионов

Об этом свидетельствуют данные, приведенные в ответах Государственной фискальной службы Украины на информационные запросы ZN.UA.

По информации ГФС, за пять месяцев действия закона о СЭЗ "Крым" (с 27 сентября 2014 года и до конца февраля 2015 года) на территорию аннексированного полуострова были ввезены товары общей стоимостью в 526 миллионов 339 тысячи долларов США.

В том числе, в 2014 году – на сумму в 430 млн 511 тыс. долларов, за январь-февраль 2015 года – на сумму в 95 млн 828 тыс. долларов.

Поставки товаров на оккупированные территории осуществляют более трех тысяч субъектов предпринимательской деятельности, причем в 2015 году наблюдается резкое сокращение их количества, что отчасти обусловлено введением РФ ввозных пошлин и ужесточения контроля на пунктах пропуска.

Так, в декабре 2014 года, по данным ГФС Украины, перемещение товаров в Крым осуществляли 1473 СПД, а в январе-феврале их количество сократилось в три раза – до 485.

Самую крупную группу продуктов питания, поставленных в Крым, составляют мясо и субпродукты: за пять месяцев их было ввезено на 49,4 млн долларов.

Молока, молочных продуктов и яиц поставлено на 46 млн долларов., алкогольных и безалкогольных напитков – на 26,7 млн долларов США, сахара и кондитерских изделий из него – на 20,3 млн долларов США.

Среди поставок на оккупированные территории непродовольственных товаров лидируют электрические машины и оборудование, видео- и аудиоаппаратура (на 34,9 млн долл.), топливо минеральное, нефть, битумные вещества (30,9 млн.долл.), пластмассы и полимерные материалы (на 21,1 млн долл).

Общий вес товаров, перемещенных из материковой Украины на полуостров за пять месяцев, как следует из данных Государственной фискальной службы, составляет 1 372 073 тонн.

При этом сумма оплаченной пошлины по абсолютному большинству позиций составляет 0 (ноль) гривень, поскольку законом о свободной экономической зоне субъекты предпринимательской деятельности Украины освобождены от ее взимания при поставке товаров в СЭЗ "Крым", то есть, на территорию оккупированного полуострова.

Так, в декабре 2014-феврале 2015 вывозная пошлина взималась только с поставок черных металлов (составила 424 тысячи гривень) и семян и плодов масличных растений (56 тыс. гривень).

При этом, как сообщается в ответах ГФС, за этот же период времени с территории Крыма на материковую Украину было перемещено товаров общей стоимостью в 39 млн 291 тысяч долларов США. Самые крупные по стоимости поставки пришлись на красители, краски и лаки ( 3,51 млн долл.), продукты неорганической химии (на 11, 2 миллиона долларов), алкогольные и безалкогольные напитки (на 3,3 млн долл.) и товары группы "соль, земля, камень, цемент" - на 6,9 млн долл.

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Напомним, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины".

С 1 января 2015 года украинские товары при ввозе на территорию окупированного Россией крымского полуострова должны облагаться пошлиной, заявили в таможне Крыма.