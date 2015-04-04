Кабмин утвердил перечень долговых обязательств для реструктуризации

Кабинет министров Украины по предложению Министерства финансов на сегодняшнем выездном заседании утвердил перечень долговых обязательств для проведения реструктуризации.

Как сообщает пресс-служба Минфина, реструктуризация будет проводиться с целью выполнения программы Международного валютного фонда, которая предусматривает экономию в 15 млрд долларов на внешних долговых обязательствах за период реализации программы.

Соотношение государственного долга к ВВП не должно превысить отметку в 71% до 2020 года, а долговое финансирование бюджета - не более 10% ВВП.

Реструктуризация коснется внешних долгов, возникших до 28 февраля 2014 года, и будет включать часть внешнего долга Украины, гарантированные государством внешние долги и квазисуверенные долги (еврооблигации государственных банков, «Укрзализныци», города Киева).

Переговоры с кредиторами должны быть завершены до мая 2015 года, когда состоится первый аудит выполнения программы с МВФ.

В то же время, исчерпывающий список долговых обязательств Украины, которые правительство планирует реструктуризировать, будет опубликован позже как дополнение к соответствующему распоряжению Кабмина.

Как сообщал УНИАН, ранее министр финансов Наталия Яресько заявляла, что вопрос списания долгов в рамках переговоров о реструктуризации внешнего государственного долга с кредиторами не обсуждается.

Украина начала переговоры по реструктуризации 13 марта. Кабмин определил советниками в переговорах финансовую компанию Lazard и юридическую компанию White & Case. Американский инвестиционный фонд Franklin Templeton, как один из основных частных держателей украинских евробондов, возглавил группу кредиторов.

Источники, близкие к переговорам, отмечали, что Украина может включить в пакет бондов к реструктуризации бумаги госхолдингов «Укравтодор», КБ «Южное», Госадминистрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця», двух госбанков – «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» и бонды Киевской городской государственной администрации. Украинская сторона предлагает разделить эти бумаги на две группы и вести переговоры по каждой из них.