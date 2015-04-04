Япония может направить в Минфин Украины своего советника

Япония рассматривает возможность командировать в Министерство финансов Украины своего советника.

Об этом в интервью Радио Свобода сообщил посол Японии в Украине Сигеки Суми.

«Сейчас Япония серьезно размышляет над тем, чтобы отправить эксперта по вопросам финансов, который бы работал внутри Министерства финансов», - сказал посол.

На вопрос, это решение уже принято японским правительством, дипломат ответил: «Да, мы сейчас как раз выбираем человека».

Читайте такжеАбромавичус создал в своем министерстве департамент цифровой экономикиВ Министерстве финансов Украины эту информацию пока не комментировали.

Иностранные советники работают как в правительстве Украины, так и в Администрации президента. В частности, советником президента Петра Порошенко является бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, бывшие премьеры Литвы Андрюс Кубилюс и Словакии Микулаш Дзуринда.