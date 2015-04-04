Сорос: Украина сейчас защищает ценности Евросоюза

Евросоюз должен уделять больше внимания Украине, поскольку то, как ЕС будет выглядеть через 5 лет, решится в течение ближайших трех-пяти месяцев.

Об этом в статье для немецкой газеты Die Welt заявил американский финансист и меценат Джордж Сорос, передает Немецкая волна.

По его словам, если с решением долговременного кризиса в Греции с самого начала было много неразберихи, то с Украиной - другая ситуация.

"Россия Владимира Путина является агрессором, и Украина, которая защищает себя, защищает также ценности и принципы, на которых основан ЕС", - подчеркнул финансист и добавил, что Европа, однако, "воспринимает Украину как еще одну Грецию" и слишком занята проблемами последней.

Это, считает Сорос, является неправильным подходом, который приведет к ошибочным результатам.

Читайте такжеБаланс недели: новый газовый контракт, миллиард от Сороса и уголек от террористов Финансист убежден, что Путин не хочет получить в Украине военной победы, в случае которой он отделит часть территории и будет вынужден нести за нее ответственность.

"Он скорее стремится достичь финансового и политического краха, который дестабилизирует ситуацию в Украине, и ответственности за который он сможет избежать", - отметил финансист.

Он подчеркнул, что Путин уже дважды доказал это, превратив военную победу на перемирие, имея в виду минские договоренности. Сейчас Украина находится на грани выживания, отмечает Сорос, и Путин может выбирать между гибридной войной и гибридным миром, а Украина и ее союзники могут лишь реагировать на это.

Он отмечает, что принципы, которые сейчас отстаивает Украина - те, на которых основывается ЕС. Евросоюзу придется в будущем выделять гораздо больше средств для собственной защиты, если он сейчас не поддержит должным образом Украину, считает известный финансист.