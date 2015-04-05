"Вышеградская четверка" поддерживает оказание массивной финансовой помощи Украине - СМИ

Как сообщает Радио Прага, об этом министры иностранных дел стран Вышеградской четверки заявили на заседании представителей семи восточноевропейских стран в Будапеште.

Страны Вышеградской четверки также предложили план предоставления помощи Украины в сфере энергетики. Речь шла о поставках части газа, который приобретается странами ЕС.

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Также на встрече прозвучал призыв к либерализации визового режима для граждан Украины.

Как сообщал УНИАН, 31 марта Европейская комиссия приняла решение выделить Украине последний транш в размере 250 млн евро в рамках первой программы макрофинансовой помощи (610 млн евро).

По данным ЕК, Украина получила 1,360 млрд евро макрофинансовой помощи в 2014 году.

В 2014 году финансирование ЕС в рамках инструментов Европейской политики соседства составило 365 млн евро, что является самой большой суммой, когда-либо выделенной Украине.

Украина в 2014 году также получила гуманитарную помощь на сумму 139 млн евро и 2 млн евро в рамках тематических программ по развитию гражданского общества и местных органов власти.

31 марта Европейский Совет принял решение, которым утвердил предоставление Украине 1,8 млрд евро макрофинансовой помощи.