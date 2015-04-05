Остаток на казначейском счету составляет 32 миллиарда гривень - Яценюк

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире телеканала «1+1».

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Он отметил, что год назад, в марте 2014 года объем средств на казначейском счете составил 108 тыс грн, а сейчас это 32 млрд грн. Этих средств, по словам Яценюка, будет достаточно для финансирования программы бюджетных субсидий для граждан Украины - в качестве компенсаций за рост коммунальных тарифов и финансирования других, в частности военных, потребностей.