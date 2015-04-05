Валютный курс стабилизирован, но все зависит от ситуации на Донбассе - премьер

Об этом в эфире «1+1» сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Хочу быть осторожным, но вместе с тем спокойным в вопросе валютно-курсовой политики. Это вопрос Нацбанка, и каждый должен отвечать за свое. Но мы провели переговоры с МВФ и получили первые 5 млрд долл. Они сейчас находятся в резервах, другая часть находится в резервах правительства. Она предназначена для внешних выплат. Мы стабилизировали валютный курс, - сказал Яценюк. - Очень многое зависит от военной ситуации, что будет происходить на востоке. Если ситуация будет стабилизироваться, то это будет положительно влиять на экономику».

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Как сообщал УНИАН, 11 марта Украина и Международный валютный фонд приняли программу сотрудничества сроком на 4 года и объемом финансирования 17,5 млрд долл. 13 марта Украины получила первый транш по программе в объеме 5 млрд долл.