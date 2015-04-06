Поступления в местные бюджеты выросли более чем на треть

За январь-март 2015 года в общий фонд местных бюджетов, без учета трансфертов, поступило 21 млрд грн, что на 5,5 млрд грн, или на 35,4% больше показателя за аналогичный период прошлого года (в сопоставимых условиях и без учета территорий, не подконтрольных украинским властям).

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, в том числе поступления от налога на доходы физических лиц выросли на 14,1% - до 10,736 млрд грн, от платы за землю – на 23,3%, до 3,201 млрд грн.

От налога на недвижимость за этот период поступило 45,5 млн грн, от акцизного налога – 1,149 млрд грн.

Также сообщается, что на 1 апреля 2015 года местные бюджеты получили 35,335 млрд грн трансфертов, что составляет 92,9% плановых ассигнований на этот период.

Читайте такжеВ Украине не утвердили всего 13 местных бюджетовКак сообщал УНИАН, за январь-февраль 2015 года в общий фонд местных бюджетов, без учета трансфертов, поступило 12,952 млрд грн, что на 2,548 млрд грн, или на 24,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

В рамках изменений в Бюджетный кодекс, действующих с начала этого года, в Украине внедряется новая система межбюджетных отношений, в рамках которой правительство дает больший ресурс местным бюджетам, но в то же время увеличивает их ответственность по расходам.

В частности, местные бюджеты получили 10% налога на прибыль предприятий, 100% государственной пошлины, 100% платы за предоставление административных услуг, 80% экологического налога, акцизный налог, 25% платы за недра, налог на имущество, единый налог, налог на прибыль коммунальных предприятий, местные сборы, другие налоги.