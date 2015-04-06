Гривня на межбанке снова упала ниже 23,50 за доллар

В понедельник, 6 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 12:00 установились на уровне 23,15/23,51, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,43/25,82, по отношению к российскому рублю – 0,41/0,42.

Читайте такжеВ Нацбанке из-за рисков для стабильности гривни хотят сохранить высокую учетную ставкуПо данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к этому часу установился на уровне 23,5460 грн/долл., заключено 6 сделок на 2,41 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 3 апреля, гривня закрыла торги на уровне 22,95/23,35 за доллар, укрепившись за день на 18 копеек.