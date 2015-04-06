НБУ за день предоставил банкам больше миллиарда гривень рефинансирования

Национальный банк Украины 3 апреля предоставил банкам рефинансирование на 1,059 млрд грн и одновременно мобилизовал на рынке ресурсы посредством продажи депозитных сертификатов на 8,623 млрд грн, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, Нацбанк предоставил рефинансирование 4 банкам на 1 день под 33% годовых.

Депозитные сертификаты проданы на 6,632 млрд грн 29 банкам под 20% годовых на один день, на 1,571 млрд грн 9 банкам под 26% годовых на 7 дней, на 200 млн грн 5 банкам под 26% годовых на 14 дней, на 220 млн грн 5 банкам под 27% годовых на 27 дней.

Объем межбанковского кредитного рынка за этот день вырос до 9,374 млрд грн, средневзвешенная ставка - до 27,2% годовых, в т.ч. ставка по кредитам «овернайт» остается на уровне 25,6% годовых.

Читайте такжеУкраинские банки будут получать рефинансирование только под залог облигаций внутреннего займаКак сообщал УНИАН, Нацбанк 2 апреля предоставил банкам рефинансирование на 879,3 млн грн и продал депозитные сертификаты на 7,378 млрд грн.

Объем межбанковского кредитного рынка составил 9,128 млрд грн, средневзвешенная ставка - 26,4% годовых, в т.ч. по кредитам «овернайт» - 25,6%.