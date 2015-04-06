Греция собирается выполнить все обязательства перед кредиторами

Греция "намерена выполнить все обязательства перед всеми своими кредиторами, до конца", заявил в воскресенье министр финансов Янис Варуфакис, пытаясь развеять страхи по поводу дефолта, сообщает Рейтер.

После встречи с главой Международного валютного фонда Варуфакис сказал репортерам, что правительство планирует "серьезно реформировать Грецию" и постарается улучшить "эффективность переговоров" со своими кредиторами.

Греция не получала финансовую помощь с августа прошлого года и прибегала к таким мерам, как заимствование у государственных предприятий, чтобы продержаться. На прошлой неделе она предложила кредиторам новую программу реформ, надеясь на возобновление денежных траншей, но пока не получила одобрения от МВФ и Евросоюза.

Читайте такжеГреция заявила кредиторам, что не сможет платить по долгам с 9 апреляСамым срочным платежом для Афин является кредитная выплата МВФ на сумму примерно 450 миллионов евро в ближайший четверг.

"Я приветствую подтверждение министра относительно того, что платеж фонду будет произведен девятого апреля", - сказала глава МВФ Кристин Лагард после встречи с Варуфакисом.

Она сказала, что попытки проведения комплексного анализа греческой ситуации и переговоры в Брюсселе, касающиеся условий финансовой помощи Греции, "незамедлительно возобновятся в понедельник".