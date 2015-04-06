Минфин выпустит облигации на 20 миллиардов для Фонда гарантирования вкладов

Министерство финансов Украины намерено осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа на сумму 20 млрд грн в рамках обеспечения кредита для Фонда гарантирования вкладов, говорится в постановлении правительства №156, опубликованном на веб-портале Кабмина.

Как отмечается, выпуск облигаций предусмотрен законом о госбюджете на 2015 год.

«Министерство финансов с целью предоставления кредита Фонду гарантирования вкладов физических лиц осуществляет выпуск облигаций внутреннего государственного займа в размере 20 млрд грн со сроком обращения до 20 лет и процентной ставкой дохода – до 12% годовых в обмен на векселя, выданные Фондом на тех же условиях, с выплатой процентов по векселям одновременно с оплатой векселя», - говорится в правительственном постановлении.

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Как сообщал УНИАН, согласно меморандуму о сотрудничестве с ключевым кредитором Украины Международным валютным фондом, объем кредитов для Фонда гарантирования вкладов под финансирование или рекапитализацию банков на конец декабря 2015 года составит 55 млрд грн.

В январе 2015 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц уже получил кредит у Национального банка на сумму 9,950 млрд грн под 14% годовых сроком на год.

Международный валютный фонд одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш в рамках новой программы составил 5 млрд долл.