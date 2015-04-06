Каждый пятый россиянин имеет проблемный кредит - просрочка выплат бьет рекорды

Такие данные содержатся в исследовании коллекторской компании "Секвойя кредит Консолидейшн", пишет ТАСС.

По оценкам аналитиков, в настоящее время уже каждый пятый россиянин имеет проблемный кредит, при этом к концу года они прогнозируют наличие такого кредита у каждого третьего.

Согласно данным опроса компании, 38% россиян с проблемной задолженностью испытывают затруднения в погашении долга из-за резкого ухудшения материального положения. Годом ранее данную причину озвучивали лишь 20%, в 2013 - 15%, 2012 - 10%.

Еще 20% опрошенных не могут платить по кредиту из- за потери работы. В исследовании отмечается, что если ситуация с ростом безработицы в России не изменится в лучшую сторону, то доля тех, кто выйдет на просрочку из-за потери работы, будет увеличиваться и к концу 2015 года достигнет 35-40%.

Практически в три раза выросло количество должников, которые в качестве причины невыплаты по кредиту называют сокращение заработной платы - в 2012 году на данный фактор ссылались только 5% респондентов, сейчас таких около 15%.

При этом в текущем году достигла своего минимума та доля должников, которые не платят по кредиту из-за незнания суммы долга (2013 - 20%, 2014 - 16%, на текущий момент - 3%) и которым не были понятны условия договора.

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Аналитики "Секвойя Кредит Консолидейшн" объясняют снижение доли "незнающих" вступлением в силу закона о потребительском кредите, который обязал банки на первой странице договора писать полную стоимость кредита.