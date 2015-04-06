Выплаты вкладчикам «Надра» и «Дельта Банка» могут начаться с середины апреля

Об этом сообщил директор-распорядитель фонда Константин Ворушилин в эксклюзивном интервью УНИАН.

«Я надеюсь, что во второй половине апреля. Инвентаризация вкладов уже почти завершена - есть признаки манипуляций с базами по вкладам - дробления, удвоения. Мы пытаемся разобраться», - сказал Ворушилин, отвечая на вопрос о сроках начала выплаты вкладчикам крупнейших неплатежеспособных банков «Надра» и «Дельта Банк».

По его словам, часть выплат по «Дельта Банку» будет заблокирована. «Точной суммы пока нет, но временный администратор банка сообщил, что свыше 1 млрд грн вкладов - с признаками дробления. А мы такие вклады не признаем и не выплачиваем», - добавил руководитель фонда.

Ворушилин подчеркнул, что чем больше объемы банка, тем больше технических сложностей возникает при обработке его базы вкладов, в связи с чем фонду требуется больше времени для подготовки к выплатам. «Одно дело обработать базу «Укоопспилки», где 50 миллионов вкладов, другое дело – база «Дельты». Это разные вещи. И когда нам советуют начинать выплаты через две недели после введения временной администрации, то я не против и через неделю, но надо определить базу вкладчиков. Мы ничего не можем выплатить, пока ее нет», - пояснил он.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физлиц выводит с рынка 48 неплатежеспособных банков, 46 из которых признаны неплатежеспособными в 2014-2015 году.

В том числе Фонд гарантирования в начале февраля этого года ввел временную администрацию во входящий в группу крупнейших по активам банк «Надра», а в начале марта – в «Дельта Банк».

По предварительным оценкам фонда, на выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этих банков понадобится 20,5 млрд грн.

Полный текст интервью читайте на УНИАН-Экономика: «Директор Фонда гарантирования вкладов: Когда у банка сложности, его клиентам имеет смысл сплотиться».