Гривня закрыла межбанк на уровне 23,57 за доллар

В понедельник, 6 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,47/23,57 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро установились на уровне 25,89/25,94 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,421/0,423 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к закрытию торгов установился на уровне 23,4789 грн/долл., всего было заключено 208 сделок на 122,79 млн долл.