Годовая инфляция в Украине ускорилась почти до 46%

Инфляция в Украине в марте 2015 года, без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции, по сравнению с предыдущим месяцем, февралем 2015 года, ускорилась до 10,8% с 5,3% зафиксированных месяцем ранее, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

По информации Госстата, в годовом выражении (против марта 2014 года) инфляция ускорилась до 45,8% с 34,5%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, за январь-март, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года инфляция составила 20,3%.

Согласно приведенным данным, в марте по сравнению с предыдущим месяцем больше всего подорожал сахар – на 39,2%, подсолнечное масло – на 32,1%, фрукты – на 31,9%.

В годовом выражении, к марту 2014 года, больше всего выросли цены на фрукты – на 120,2%, подсолнечное масло на 98,1%, рыба и рыбопродукты – на 86,8%.

Снижение цен в марте к февралю зафиксировано только на горячую воду и отопление на 0,2%, в то время как в годовом выражении снижение цен не зафиксировано ни на одну из групп потребительских товаров и услуг.

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Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в феврале по сравнению с январем ускорилась до 5,3%, в годовом выражении - до 34,5%. За январь-февраль инфляция составила 8,6%.

По итогам 2014 года (декабрь к декабрю) потребительские цены в Украине выросли на 24,9%, в 2013 году - на 0,5%.

Кабинет министров Украины рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году: пессимистический с падением ВВП на 11,9% при инфляции 42,8%, и два более оптимистичных сценария с падением экономики в диапазоне от 5,5% до 8,6% при инфляции в диапазоне от 26,7% до 38,1%.

Национальный банк Украины прогнозирует на 2015 год падение ВВП на 7,5% при инфляции 30%.