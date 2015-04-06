Золотовалютные резервы благодаря кредиту МВФ выросли почти до $10 миллиардов

«Динамика резервов в марте была обусловлена прежде всего получением средств от Международного валютного фонда в сумме 4,873 млрд долл., в том числе в пользу правительства в сумме 2,633 млрд долл. Также увеличению объема резервов в марте способствовало поступление средств в пользу правительства в сумме 200 млн канадских долларов», - говорится в сообщении НБУ.

Кроме того, по информации НБУ, на уровень международных резервов в марте повлияли интервенции на межбанковском валютном рынке, в ходе которых регулятор купил 581,4 млн долл., продал – 372,5 млн долл. США. В том числе 281,3 млн долл. НБУ продал в ходе адресных интервенций госпредприятиям НАК «Нафтогаз Украины» и НАЭК «Энергоатом».

Также сообщается, что платежи правительства и Нацбанка по погашению и обслуживанию государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте составили 906,9 млн долл., в том числе в пользу МВФ – 221,9 млн долл.

Согласно опубликованным данным о структуре резервов, на 1 апреля резервы в иностранной валюте составили 9,053 млрд долл., резервная позиция в МВФ – 0,03 млн долл., специальные права заимствования – 5,59 млн долл., золото – 911,31 млн долл.

«Объем международных резервов Украины на сегодня является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и Национального банка Украины», - отмечается в сообщении НБУ.

Читайте такжеНацбанк обещает за год подтянуть золотовалютные резервы до $18 миллиардов

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в феврале снизились на 12,4% до 5,625 млрд долл., обновив более чем 11-летний минимум после провала до 6,218 млрд долл. в июне 2003 года.

За 2014 год резервы сократились на 12,883 млрд долл. (на 63,1%).

Международный валютный фонд одобрил программу кредитования экономики Украины общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш в рамках новой программы в 5 млрд долл. получен 13 марта.

В рамках этой программы Национальный банк ожидает роста золотовалютных резервов до конца 2015 года до 18,2 млрд долл.