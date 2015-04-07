Нацбанк опустил официальный курс гривни на 14 копеек
08:50, 07 апреля 2015Финансы
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Сейчас курс гривни составляет 23,44 за доллар, предыдущий был 23,30.
REUTERS
Согласно информации сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 7 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 долларов США – 2344.7515 (6 апреля – 2330.4799);
100 евро – 2539.3659 (6 апреля – 2523.9097);
10 российских рублей – 4.1488 (6 апреля – 4.1063).
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