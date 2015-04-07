Нацбанк опустил официальный курс гривни на 14 копеек

Согласно информации сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 7 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 2344.7515 (6 апреля – 2330.4799);

100 евро – 2539.3659 (6 апреля – 2523.9097);

10 российских рублей – 4.1488 (6 апреля – 4.1063).

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