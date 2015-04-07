В Украине не утвердили всего 11 местных бюджетов

В Украине по состоянию на 6 апреля остаются неутвержденными 11 местных бюджетов из 11488, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, в том числе не утверждены по 3 бюджета в Донецкой и Ивано-Франковской областях, а также 5 бюджетов в Луганской области.

Ранее Минфин сообщал, что на 27 марта не было утверждено 13 местных бюджетов разных уровней в связи с отсутствием кворума на заседаниях местных советов и конфликтом интересов между местными депутатами.

Читайте такжеПоступления в местные бюджеты выросли более чем на третьКак сообщал УНИАН, согласно изменениям в Бюджетный кодекс, действующим с начала этого года, в Украине внедряется новая система межбюджетных отношений, в рамках которой правительство дает больший ресурс местным бюджетам, но в то же время увеличивает их ответственность по расходам.

В частности, местные бюджеты получили 10% налога на прибыль предприятий, 100% государственной пошлины, 100% платы за предоставление административных услуг, 80% экологического налога, акцизный налог, 25% платы за недра, налог на имущество, единый налог, налог на прибыль коммунальных предприятий, местные сборы, другие налоги.