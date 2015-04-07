В Украине хотят разрешить финансирование политических партий из госбюджета

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде Украины внести изменения в Бюджетный кодекс и предусмотреть с 1 января 2017 года в общем перечне расходов государственного бюджета статью о финансировании политических партий.

Об этом говорится в проекте закона «О внесении изменений в статью 87 Бюджетного кодекса Украины (о финансовой поддержке политических партий)» (№2564).

«Часть первую статьи 87 Бюджетного кодекса Украины дополнить пунктом следующего содержания: «финансовую поддержку политических партий», - говорится в проекте закона. – Закон вступает в силу с 1 января 2017 года».

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, цель нововведения – пресечь природу политической коррупции.

Читайте такжеМинюст предложит формат финансирования политических партий из госбюджета«Принятие проекта закона будет содействовать повышению прозрачности финансирования политических партий в Украине, противодействию политической коррупции, приведению законодательства в сфере финансирования политических партий в соответствие с международными стандартами системы политического финансирования», - говорится в пояснительной записке.

Справка УНИАН. Украина имеет многопартийную систему, и по состоянию на октябрь, по данным СМИ, в Украине насчитывалось порядка 225 политических партий.

В то же время, в парламенте представлены лишь основные политические силы, а именно - пропрезидентский Блок Петра Порошенко, партия премьер-министра Украины Арсения Яценюка «Народный фронт», политическое объединение «Самопомич» мэра Львова Андрея Садового, Оппозиционный блок Юрия Бойко, Радикальная партия Олега Ляшко и Всеукраинское объединение «Батькивщина» Юлии Тимошенко.