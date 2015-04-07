Базовая инфляция в Украине за месяц ускорилась до 44,6%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в марте 2015 года по сравнению с предыдущим месяцем ускорилась до 10,8% с 5,4%, зафиксированных месяцем ранее, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно методологии Госстата, базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов административного, событийного и сезонного характера.

В годовом выражении, к марту 2014 года, базовая инфляция в марте текущего года ускорилась до 44,6% с 33,2%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, к декабрю 2014 года, базовая инфляция составила 19,8%.

За три месяца, январь-март, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, инфляция составила 34,7%.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Читайте такжеГодовая инфляция в Украине ускорилась почти до 46%Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в марте 2015 года по сравнению с февралем 2015 года ускорилась до 10,8%, в годовом выражении - до 45,8%.

По итогам 2014 года потребительские цены в Украине выросли на 24,9%, в 2013 году - на 0,5%.

Кабинет министров Украины рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году: пессимистический - с падением ВВП на 11,9% при инфляции 42,8%, и два более оптимистичных сценария - с падением экономики в диапазоне от 5,5% до 8,6% при инфляции в диапазоне от 26,7% до 38,1%.

Национальный банк Украины прогнозирует на 2015 год падение ВВП на 7,5% при инфляции 30%.