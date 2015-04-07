Гривня на межбанке укрепилась всего на 3 копейки и осталась ниже 23,50 за доллар

Во вторник, 7 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 12:00 установились на уровне 23,44/23,54, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,52/25,6, по отношению к российскому рублю – 0,422/0,425.

Читайте такжеНацбанк опустил официальный курс гривни на 14 копеекПо данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 23,5352 грн/долл., к этому часу заключена 31 сделка на 14,29 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 6 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,47/23,57.