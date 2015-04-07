В Украине вступил в силу закон об упрощении ведения бизнеса

В Украине во вторник, 7 апреля, вступил в силу закон об упрощении ведения бизнеса (дерегуляции), принятый Верховной Радой 12 февраля и подписанный президентом 2 апреля.

В понедельник, 6 апреля, соответствующий закон был опубликован в официальном издании «Голос Украины».

Как сообщал УНИАН, главной целью данного закона является дерегуляция хозяйственной деятельности, приведение законодательства в отдельных сферах в соответствие с правовым полем Европейского Союза, что позволяет Украине повысить позицию в рейтинге Doing Business.

Этим законом упрощается процедура открытия и ведения хозяйственной деятельности, сокращаются разрешительные и согласительные процедуры, уменьшается влияние государственных органов на деятельность субъектов хозяйствования, повышается уровень защиты прав инвесторов, совершенствуется механизм финансирования деятельности органов Государственной регистрационной службы.