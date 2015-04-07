Прибыль российского Сбербанка упала почти в 4 раза

Об этом сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка, передает Прайм.

"Основные факторы снижения прибыли – рост процентных расходов по средствам Банка России и средствам клиентов, прежде всего юридических лиц", - пояснил банк изменение финансового результата.

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Процентные расходы выросли по сравнению с первым кварталом прошлого года на 173,3 миллиарда рублей за счет увеличения объема привлеченных средств и роста уровня ставок на рынке. Наиболее заметно возросли расходы по средствам, привлеченным от Банка России, и средствам юридических лиц, которые быстрее реагируют на изменение ставок, отметили в банке.

"В марте продолжилось замедление роста процентных расходов после последовательного снижения ключевой ставки Банком России с начала текущего года. Тем не менее, привлечение от Банка России остается дорогостоящим источником финансирования, и в целях снижения стоимости ресурсов банк работает над замещением этого ресурса клиентскими средствами. За март доля средств Банка России без учета субординированного долга в обязательствах банка сократилась на 0,5 процентного пункта до 10,1% (в начале года доля составляла 15,2%)", - говорится в сообщении.

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Расходы на совокупные резервы составили в январе-марте 78,6 миллиарда рублей против 70,3 миллиарда рублей годом ранее. Незначительные относительно предыдущих месяцев расходы на резервы в марте (8,6 миллиарда рублей) объясняются восстановлением резервов по валютным кредитам в результате укрепления рубля, добавили в банке.

В 2014 году Сбербанк сократил чистую прибыль по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД) на 17,6%, до 311,2 миллиарда рублей.