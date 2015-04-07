Фонд гарантирования хочет в этом году одолжить еще 10-20 миллиардов гривень

Об этом сообщил директор-распорядитель фонда Константин Ворушилин в эксклюзивном интервью УНИАН.

«Фонд сегодня выплачивает вклады, для чего уже одолжил свыше 30 млрд. В этом году сумма наших заимствований, вероятнее всего, вырастет до 40- 50 млрд», - сказал Ворушилин.

В этой связи руководитель фонда считает, что нестандартные решения возврата крупных вкладов, которые превышают гарантированное возмещение фонда в 200 тыс. грн, путем трансформации крупнейших вкладчиков в акционеров своего банка, целесообразно принимать до введения в банк временной администрации.

«Для этого не нужно вводить в банки временную администрацию. Мы всем банкам, которые попали в сложную ситуацию, рекомендуем идти к крупным вкладчикам договариваться. Садиться за стол переговоров, реструктуризировать задолженность, переходить в субординированный капитал, чтобы спасти банк. Собственнику нужно или уйти, или хотя-бы пустить кого-то в капитал. Но все это нужно делать до введения в банк временной администрации», - добавил он.

Также Ворушилин сообщил, что фонд выступает против взаимозачета кредитов и депозитов в неплатежеспособных банках. «В банках, которые мы выводим с рынка, недостаточно активов. Выручки от продажи этих активов не хватит, чтобы возместить потраченные нами средства. А вы предлагаете сделать взаимозачет, чтобы спасти отдельных людей и бизнес? Это решение своих вопросов за чей-то счет. Но наша позиция, что нужно защищать наиболее уязвимые слои населения, а не решать личные вопросы крупных вкладчиков за счет общественных денег», - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физлиц в настоящее время выводит с рынка 48 неплатежеспособных банков, 46 из которых признаны неплатежеспособными в 2014-2015 годах.

По предварительным оценкам фонда, на выплаты вкладчикам двух крупнейших неплатёжеспособных банков, в которых работает временная администрация, «Надра» и «Дельта Банк», требуется 20,5 млрд грн.

Объем финансовых ресурсов фонда на 1 апреля составил 16,1 млрд грн, в том числе в облигациях внутреннего государственного займа – 15,9 млрд грн. В 2014 году фонд привлек кредиты у Национального банка Украины и Кабинета министров на 20,315 млрд грн, в 2015 году – у Нацбанка на 9,950 млрд грн.

Вчера, 6 апреля, Министерство финансов сообщило о намерениях выпустить облигации внутреннего государственного займа на 20 млрд грн в рамках обеспечения кредита для Фонда гарантирования вкладов.

Полный текст интервью читайте на сайте УНИАН-Экономика в интервью: «Директор Фонда гарантирования вкладов: Когда у банка сложности, его клиентам имеет смысл сплотиться».