Большинство потенциальных покупателей банков отказываются подавать декларации о доходах - НБУ
«Чем влиятельнее и известнее лицо, тем агрессивнее оно не выполняет это требование. Возмущаются», - объясняет представитель Нацбанка.
Национальный банк Украины с этого года начал требовать от лиц, желающих приобрести банк, декларацию о доходах и имущественном состоянии, но это требование большинством заявителей не исполняется.
Об этом написал директор департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Леонид Антоненко на своей странице в сети Facebook.
«Чем влиятельнее и известнее лицо, тем агрессивнее оно не выполняет это требование. Возмущаются», - написал Антоненко.
Нацбанк с этого года начал требовать от лиц, желающих приобрести банк, декларацию о доходах и имущественном состоянии. Э...Posted by Leonid Antonenko on 3 квітня 2015 р.
Чиновник провел параллели между покупкой банка и оформлением субсидии на жилищно-коммунальные услуги, где также требуется подача декларации на получателя субсидии и всех членов его семьи, и в качестве подтверждения разместил список документов для получения субсидии.
«Намерен этот списочек повесить в рамку на входе в свой кабинет. Чтобы капиталисты могли разделить свое возмущение с малоимущими согражданами», - добавил он.
Читайте такжеПервый замглавы НБУ Писарук: С нами нельзя договориться «по понятиям»Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физлиц в настоящее время выводит с рынка 48 неплатежеспособных банков, 46 из которых Национальный банк признал неплатежеспособными в 2014-2015 годах.
Стандартная процедура выведения банка с рынка предполагает поиск инвесторов для этого банка, однако в результате проведенного поиска инвесторов фонд смог найти покупателя только на 1 банк, 33 банка находятся в стадии ликвидации, в остальных работает временная администрация фонда.