Большинство потенциальных покупателей банков отказываются подавать декларации о доходах - НБУ

Национальный банк Украины с этого года начал требовать от лиц, желающих приобрести банк, декларацию о доходах и имущественном состоянии, но это требование большинством заявителей не исполняется.

Об этом написал директор департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Леонид Антоненко на своей странице в сети Facebook.

«Чем влиятельнее и известнее лицо, тем агрессивнее оно не выполняет это требование. Возмущаются», - написал Антоненко.

Нацбанк с этого года начал требовать от лиц, желающих приобрести банк, декларацию о доходах и имущественном состоянии. Э... Posted by Leonid Antonenko on 3 квітня 2015 р.

Чиновник провел параллели между покупкой банка и оформлением субсидии на жилищно-коммунальные услуги, где также требуется подача декларации на получателя субсидии и всех членов его семьи, и в качестве подтверждения разместил список документов для получения субсидии.

«Намерен этот списочек повесить в рамку на входе в свой кабинет. Чтобы капиталисты могли разделить свое возмущение с малоимущими согражданами», - добавил он.

Читайте такжеПервый замглавы НБУ Писарук: С нами нельзя договориться «по понятиям»Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физлиц в настоящее время выводит с рынка 48 неплатежеспособных банков, 46 из которых Национальный банк признал неплатежеспособными в 2014-2015 годах.

Стандартная процедура выведения банка с рынка предполагает поиск инвесторов для этого банка, однако в результате проведенного поиска инвесторов фонд смог найти покупателя только на 1 банк, 33 банка находятся в стадии ликвидации, в остальных работает временная администрация фонда.