Депутаты усилили защиту прав инвесторов

Как передает корреспондент УНИАН, «за» законопроект во втором чтении и в целом проголосовали 236 народных депутатов из 329, зарегистрированных в сессионном зале.

Изменениями, в частности, в Хозяйственном процессуальном кодексе Украины определяется, что по делам о возмещении убытков, причиненных хозяйственному обществу его должностным лицом, подлежат официальному обнародованию хозяйственным судом на официальном сайте Высшего хозяйственного суда Украины документы: постановления о возбуждении производства по делу, информация об объявления перерыва в заседании, а также заявления участников (акционеров) о назначении представителей истца.

Также устанавливается, что в спорах о возмещении убытков, причиненных хозяйственному обществу его должностным лицом, отказ от иска, уменьшение размера исковых требований, изменение предмета или основания иска, заключения мирового соглашения, отказ от апелляционной или кассационной жалобы возможна только с письменного согласия всех представителей этого общества.

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В Хозяйственном кодексе Украины, в частности, предусмотрено, что должностные лица несут ответственность за убытки, причиненные ими хозяйственному обществу. Возмещение убытков, причиненных должностным лицом хозяйственному обществу его действиями (бездействием), осуществляется в случае, если такие убытки были нанесены, в частности, действия, совершенные должностным лицом с превышением или злоупотреблением служебными полномочиями.

Хозяйственное общество, в уставном капитале которого более 50% акций, (долей, паев) прямо или косвенно принадлежат государству, обязано на каждый последующий год составлять и выполнять годовой финансовый план в соответствии со статьей 75 данного Кодекса.

Изменениями в закон «О ценных бумагах и фондовом рынке», в частности, предусмотрено, что Фондовая биржа обязана бесплатно предоставлять акционерному обществу, ценные бумаги которого включены в его биржевой список, по его требованию справку о биржевом курсе ценных бумаг такого общества и другую информацию, предусмотренную законом.

Изменениями в закон «Об акционерных обществах», в частности, определяется, что публичное акционерное общество обязано пройти процедуру включения акций в биржевой реестр и оставаться в нем хотя бы на одной фондовой бирже в Украине. Также изменениями в этот закон предусмотрен порядок выплаты дивидендов.

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Акционерное общество, в порядке установленном Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, осуществляет выплату дивидендов через депозитарную систему Украины или непосредственно акционерам. Конкретный способ выплаты дивидендов определяется соответствующим решением общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении общего собрания утверждается наблюдательным советом или исполнительным органом общества, если создание наблюдательного совета не предусмотрено уставом общества.

Обязанность лица, которое приобрело контрольный пакет акций общества, предложить всем акционерам приобрести у них простые акции общества не распространяется на случаи приобретения контрольного пакета в порядке наследования или правопреемства.

Этот закон вступает в силу с 1 мая 2016 года, кроме пунктов 4 и 5 раздела I этого закона, которые вступают в силу со дня, следующего за днем опубликования этого закона.

Требования абзаца второго подпункта 11, абзацев четвертого, седьмого и двадцатого подпункта 27 подпункта 28 абзац третий подпункта 33 части 10 раздела I этого закона до 1 января 2018 года применяются к публичным акционерным обществам, акции которых включены в биржевой реестр.