Годовая инфляция вряд ли опустится ниже 30% - эксперт

При стабильном курсе и благоприятном урожае можно ожидать некоторого замедления темпов роста потребительских цен к концу 2015 года, но годовой показатель инфляции вряд опустится ниже 30%, считает главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

«Учитывая рост тарифов на коммунальные услуги в апреле и мае, годовой показатель инфляции в ближайшие месяцы останется высоким. В дальнейшем динамика потребительских цен будет зависеть от нескольких ключевых факторов, включая динамику валютного курса и урожая сельхозпродукции», - говорится в комментарии эксперта, переданном УНИАН.

По ее словам, мартовская инфляция значительно превысила как оценки компании, так и консенсус-прогноз агентства Bloomberg. «Такой резкий скачок цен, скорее всего, был вызван отложенным влиянием девальвации гривны в конце февраля, которая спровоцировала ажиотажный спрос среди населения и, как следствие, рост розничных цен на продовольственные товары», - добавила Белан.

Она отметила, что цены на продукты питания в марте подскочили на 15,6% к предыдущему месяцу и 53% в годовом выражении, став основным фактором ускоренного роста индекса потребительских цен. «Цены производителей продуктов питания выросли не так резко, как розничные (+10,7% к предыдущему месяцу), что может свидетельствовать о наличии «панического» компонента в мартовском росте розничных цен», - поясняет Белан.

По ее прогнозам, уже в апреле можно будет наблюдать некоторое удешевление продуктов питания, хотя оно вряд ли будет значительным, учитывая возросшие затраты многих производителей.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в марте 2015 года по сравнению с февралем 2015 года ускорилась до 10,8%, в годовом выражении - до 45,8%.

По итогам 2014 года потребительские цены в Украине выросли на 24,9%, в 2013 году - на 0,5%.

Кабинет министров Украины рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году: пессимистический - с падением ВВП на 11,9% при инфляции 42,8%, и два более оптимистичных сценария - с падением экономики в диапазоне от 5,5% до 8,6% при инфляции в диапазоне от 26,7% до 38,1%.

Национальный банк Украины прогнозирует на 2015 год падение ВВП на 7,5% при инфляции 30%.