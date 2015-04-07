Рада сделала первый шаг к защите бизнеса от рейдерских захватов

Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей» (который сделает невозможным внесение изменений в Единый государственный реестр по поддельным документам) (№1475).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» это решение проголосовали 267 народных депутатов из 334 зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен на предотвращение рейдерских захватов предприятий путем внесения изменений в уставные документы на основании ксерокопий, а также обеспечит возможность привлечения к ответственности лиц, виновных в подделке документов с целью рейдерского захвата юридических лиц.

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Изменения в статьи 19 и 29 обеспечат проведение регистрации изменений в учредительные документы предприятия с защитой права собственности совладельцев, с обязательным предоставлением оригинала решения для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.