В МВФ назвали главные задачи украинских властей

Как говорится в сообщении МВФ, текстом которого располагает УНИАН, об этом Липтон сказал, выступая в институте Петерсона в Вашингтоне.

«Критически важно восстановить конкурентоспособность экономики, подорванную курсовыми колебаниями, - отметил Липтон. – Разумная комбинация девальвации гривни и гибкости валютного курса позволит создать базис для украинского бизнеса, готового побороться за иностранные рынки».

Кроме того, по его мнению, важно выстроить систему сокращения расходов и управления дефицитом – как в сфере госфинансов, так и в реальном секторе.

«Немаловажным являются реформа энергосектора, оздоровление госмонополии НАК «Нафтогаз Украины» и выравнивание тарифов. Тут правительство уже пошло на существенное повышение тарифов и цены на теплоснабжение», - сказал Липтон, добавив, что до недавнего времени украинские потребители оплачивали лишь 20% стоимости энергоносителей, в то время как 80% разницы ложилось грузом на бюджет. «Теперь этого не будет», - подчеркнул он.

Наконец, главной реформой в Украине должна стать стабилизация банковской системы. «Власти страны работают над тем, чтобы разрешить проблемы неплатежеспособности банков, в том числе посредством рекапитализации и повышения ликвидности», - отметил замглавы МВФ. Он подчеркнул, что капитализация финансовых учреждений их собственниками – это необходимая мера, которая позволяет достичь оптимального уровня стабильности, подходящего для запуска системы кредитования бизнеса и рядовых потребителей.

«И это самые важные шаги, которые Украине предстоит предпринять в этом году, - сказал Липтон. – А есть и более долгосрочные задачи. Речь идет о структурных реформах, создании современной рыночной экономики, дающей уверенность бизнесу и гражданам, привлекающей инвестиции».

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Как сообщал УНИАН, 11 марта ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Новая программа позволит сбалансировать платежный баланс, предоставит больший объем финансирования на лучших и гибких условиях для Украины. Доступным станет международное финансирование для поддержки реформ в объеме порядка 40 млрд долл.

Первый транш кредита Украина получила 13 марта. Его объем составил 5 млрд долл.

Тогда же правительство начало консультации по реструктуризации долгов с кредиторами – держателями суверенных бондов страны. Объем реструктуризируемого долга - 15 млрд долл. По данным источников, Украина рассматривает различные варианты реструктуризации, включая списание трети суммы долга.