Парламент принял закон о госинвестициях

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект во втором чтении и в целом проголосовали 248 народных депутатов из 331, зарегистрированного в сессионном зале.

Законом, в частности, статья 32 дополняется частью четвертой, согласно которой плановые и прогнозные на следующие за плановым два бюджетных периода объемы государственных капитальных вложений на разработку и реализацию государственных инвестиционных проектов определяются с учетом: необходимости продолжения (завершения) реализации начатых государственных инвестиционных проектов в соответствии с планами их реализации и определенными сроками ввода в эксплуатацию основных средств; необходимости предусмотреть государственные капитальные вложения на подготовку и начало реализации новых государственных инвестиционных проектов; расходов государственного бюджета на разработку и реализацию государственных инвестиционных проектов, осуществленных в предыдущих двух бюджетных периодах и запланированных на текущий бюджетный период; основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины на плановый и следующие за плановым два бюджетных периода.

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По закону, Министерство финансов Украины до 15 мая года, предшествующего плановому, доводит до центрального органа исполнительной власти, обеспечивающему формирование государственной политики в сфере экономического и социального развития, плановый и прогнозные на следующие за плановым два бюджетных периода общий объем государственных капитальных вложений на разработку и реализацию государственных инвестиционных проектов (кроме тех, которые осуществляются с привлечением государством кредитов (займов) от иностранных государств, банков и международных финансовых организаций, а также из средств государственного фонда регионального развития) для подготовки с участием Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета в трехнедельный срок предложений по распределению таких государственных капитальных вложений между главными распорядителями бюджетных средств по результатам отбора государственных инвестиционных проектов.

Отбор государственных инвестиционных проектов (кроме тех, которые осуществляются с привлечением государством кредитов (займов) от иностранных государств, банков и международных финансовых организаций, а также из средств государственного фонда регионального развития) осуществляется Межведомственной комиссией по вопросам государственных инвестиционных проектов в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

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Устанавливается, что Межведомственная комиссия по вопросам государственных инвестиционных проектов является коллегиальным органом, положение и состав которой утверждаются Кабинетом министров. В состав Межведомственной комиссии по вопросам государственных инвестиционных проектов входят члены Кабинета министров Украины, члены Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета по решению этого комитета (численностью не менее 50% состава такой комиссии), представители центральных органов исполнительной власти и других государственных органов.

Распределение государственных капитальных вложений для реализации новых государственных инвестиционных проектов осуществляется при условии, что в пределах общего объема государственных капитальных вложений на плановый бюджетный период не менее 70% будет направляться на продолжение (завершение) реализации начатых государственных инвестиционных проектов в соответствии с планами их реализации и сроками ввода в эксплуатацию основных средств.

Государственные капитальные вложения на разработку и реализацию государственных инвестиционных проектов включаются в проект закона о государственном бюджете Украины по результатам такого распределения.

В статье 34 также определяется, что Министерство финансов вместе с инструкциями по подготовке бюджетных запросов доводит до главных распорядителей бюджетных средств соответствующие объемы государственных капитальных вложений на плановый и следующие за плановым два бюджетных периода, в том числе в соответствии с распределением, осуществленным в соответствии с частью четвертой статьи 32 этого Кодекса.

Также в статье 38 определено, что вместе с проектом закона о государственном бюджете Украины, одобренным Кабинетом министров, подается, в том числе, и перечень государственных инвестиционных проектов (кроме тех, которые осуществляются с привлечением государством кредитов (займов) от иностранных государств, банков и международных финансовых организаций, а также из средств государственного фонда регионального развития) с указанием общей стоимости каждого проекта, общих объемов расходов государственного бюджета, необходимых для разработки и реализации каждого проекта, включая объемы расходов государственного бюджета, необходимых для завершения каждого проекта, а также объемы таких расходов на соответствующий бюджетный период в разрезе бюджетных программ.

Подготовка таких материалов осуществляется центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере экономического и социального развития, по результатам распределения, осуществленного в соответствии с частью четвертой статьи 32 этого Кодекса.