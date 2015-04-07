Гривня на межбанке опустилась до 23,59 за доллар
18:11, 07 апреля 2015Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро установились на уровне 25,55/25,63 грн/евро
Средневзвешенный курс гривни установился на уровне 23,4992 грн/долл. / Фото dt.ua
Во вторник, 7 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,52/23,59 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро установились на уровне 25,55/25,63 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,427/0,429 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,4992 грн/долл., к этому часу заключено 232 сделки на 151,60 млн долл.
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