Гривня на межбанке опустилась до 23,59 за доллар

Во вторник, 7 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,52/23,59 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро установились на уровне 25,55/25,63 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,427/0,429 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,4992 грн/долл., к этому часу заключено 232 сделки на 151,60 млн долл.