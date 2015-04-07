В Фонде гарантирования назвали причины массового банкротства банков в Украине

Причинами произошедшего в Украине массового банкротства банков в 2014-2015 годах стали нечистоплотность собственников и менеджеров этих банков, а также неблагоприятная бизнес-среда в стране.

Об этом рассказал директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин в эксклюзивном интервью УНИАН.

«Причин массового банкротства банков было несколько. Есть нечистоплотность собственников и менеджеров, которые использовали банк в каких-то своих целях, выводили активы... Есть банки под реальный бизнес, есть крупные и мелкие. Но когда тот или иной бизнес в стране начинает ложиться по причине отсутствия экспорта, падения внутреннего потребления, удорожания себестоимости продукции, страдает и банк», - сказал Ворушилин.

По его словам, первый индикатор надежности банка для вкладчика – это ставки по депозитам. «Если они завышены, нужно понимать, что дальше делает собственник банка с этими деньгами. Если он вкладывает в мелкие кредиты, ставки по которым тоже высокие, то и источник возврата денег очевиден. Другое дело банки, которые вкладывают в ипотеку – сегодня эта модель не работает», - добавил Ворушилин.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физлиц в настоящее время выводит с рынка 48 неплатежеспособных банков, 46 из которых признаны неплатежеспособными в 2014-2015 годах.

По предварительным оценкам фонда, на выплаты вкладчикам двух крупнейших неплатёжеспособных банков, в которых работает временная администрация, «Надра» и «Дельта Банк», требуется 20,5 млрд грн.

Объем финансовых ресурсов фонда на 1 апреля составил 16,1 млрд грн, в том числе в облигациях внутреннего государственного займа – 15,9 млрд грн. В 2014 году фонд привлек кредиты у Национального банка Украины и Кабинета министров на 20,315 млрд грн, в 2015 году – у Нацбанка на 9,950 млрд грн.

Вчера, 6 апреля, Министерство финансов сообщило о намерениях выпустить облигации внутреннего государственного займа на 20 млрд грн в рамках обеспечения кредита для Фонда гарантирования вкладов.

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